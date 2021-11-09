В Севастополе ветераны получат выплату к 80-летию начала обороны города

Выплату получат и не проживающие в городе

Более тысячи жителей осажденного Севастополя и ветеранов, награжденных медалью «За оборону Севастополя», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщалось, губернатор обратился к президенту с просьбой поддержать жителей осажденного Севастополя дополнительной выплатой.

«Такое поручение Президентом дано, сегодня оно уже поступило к нам в Правительство Севастополя. Прошу работу по этому вопросу организовать соответствующим образом, чтобы как можно скорее наши ветераны получили средства», — поручил губернатор.

В пресс-службе правительства уточняется, что в регионе проживает 1 021 житель осажденного Севастополя и ветеран, награжденный медалью за оборону города. Кроме того, 50 жителей осажденного Севастополя проживают в других субъектах России – они также получат по 50 тысяч рублей.

Ольга Сурикова