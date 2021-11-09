В Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом

Выздоровевших в разы меньше
В Севастополе на 9 ноября зарегистрировано 358 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
85 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 10 человек в возрасте от 59 до 86 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 42 200 человек.
В настоящий момент выздоровели 35 214 человек, 1 468 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 9 ноября сделали прививку от коронавируса 202 189 человек. Второй этап вакцинации прошли 167 067 жителей региона.
Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 9 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.