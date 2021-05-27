Севастопольскому регоператору БГС выделили субсидию на уборку несанкционированных свалок

За уборку несанкционированных свалок отвечают муниципалитеты

Сегодня на заседании правительства Севастополя региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «БГС» выделили субсидию в размере 4, 9 млн рублей для выполнения работ по уборке несанкционированных свалок. «Процедура следующая – муниципальный округ выявляет свалку формирует комиссией морфологию, передает эту заявку региональному оператору, который и производит уборку данной свалки» — рассказал директор горхоза Евгений Горлов.

Напомним, что с начала этого года по решению правительства Севастополя сбором информации о наличии несанкционированных свалок, а также передачей заявок региональному оператору на устранение занимаются районные администрации.

Дмитрий Островский

Фото: Андрей Вознесенский.