ПСБ подарил детям Инкермана новогодний праздник

ПСБ поддержал торжественное мероприятие – завершение Года семьи, организованное администрацией города Инкермана. Банк подготовил для маленьких жителей красочное представление с участием любимых персонажей – Снегурочки, Снеговика и Медвежонка. Ребята совершили путешествие в сказочный зимний лес, выполнили задания флешмоба и викторины, пели песни и водили хороводы вокруг ёлки.

Праздник продолжился официальной частью, в ходе которой чествовали супружеские пары с многолетним стажем совместной жизни и семьи, основавшие профессиональные династии в различных сферах – спорте, медицине, образовании и других. Виновники торжества были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.

«Крепкая семья и семейные ценности – основа нашего общества, его благополучия и процветания. Отрадно видеть, что в Инкермане много крепких и дружных семей с активной гражданской позицией. Сегодня мы в очередной раз сказали им спасибо за неравнодушие и вклад в развитие города. Для маленьких гостей ПСБ подготовил творческую программу, которая напомнила ребятам о приближающихся новогодних праздниках», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

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