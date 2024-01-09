Севастополеведение не помогло: вандалы не пожалели 11-ую береговую батарею

В Севастополе пока неустановленные вандалы изрисовали граффити 11-ю береговую батарею. Создатель народного музея «11-я береговая батарея» Владимир Семенов снял художества на видео и уточнил, что произошло это скорее всего в ночь на 7 января.

«Объект культурного наследия – 11-я береговая батарея. Сегодня ночью или вчера вечером вандалы расписали одно из орудий батареи. Вот вам патриотическая столица России, вот вам Севастополеведение, дневник севастопольского школьника, патриотизм наших деток севастопольских», — прокомментировал он произошедшее.

Граффити появились на башне эсминца «Бойкий», а также на стенах батареи.

Ольга Сурикова