В Севастополе местный житель задержан за покушение на кражу из супермаркета

В первый день нового года ранее неоднократно судимый севастополец решил бесплатно пополнить собственные продуктовые запасы к новогоднему столу на сумму около 3,5 тысяч рублей.

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Он выбрал понравившиеся ему продукты и сложил их в пакет. Выждав момент, когда кассир отвлечется на другого покупателя, направился с продуктовым набором к выходу. Когда его окликнул персонал магазина, бросил пакет у выхода и выбежал на улицу. Неравнодушные жители остановили его и удерживали до прибытия полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали наряду патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нахимовскому району для дальнейшего разбирательства.

За покушение на кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова