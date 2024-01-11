Московский художник проиграл суд о плагиате севастопольской скульптуры

Московский художник Равиль Юсупов, добивавшегося сноса севастопольской скульптуры на проспекте Октябрьской Революции, потерпел поражение в суде. Решение вынес Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, пишет ForPost.

Как ранее сообщалось, с иском к ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» обратился член Московского союза художников, который утверждал, что скульптура сидящей девушки, установленная в ходе реконструкции ПОР, повторяет его работу под названием «Отдыхающая» из пятигорского парка «Цветник».

В своем иске Юсупов просил признать скульптуру в Севастополе плагиатом и демонтировать ее, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства. Он настаивал, что его работа была бы дешевле, чем купленная для Севастополя.

В решении суда указывается, что генподрядчик благоустройства проспекта — компания «Севпроектмонтаж» — обратилась к ООО «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» с запросом на поставку 9 бронзовых скульптур, включая спорную «Безмятежность» ценой в 4 млн 28 тыс. 988 рублей. Разбирательства вокруг этого объекта длились более двух лет. Суд постановил, ссылаясь на заключение искусствоведческой экспертизы, что между севастопольской и пятигорской скульптурой достаточно отличий.

«Создание похожего, но творчески самостоятельного произведения не может расцениваться как нарушение исключительного права автора более раннего произведения», — отмечалось в одном из судебных решений.

Ольга Сурикова