В Севастополе на «горячем» задержали двух сотрудников полиции

Оперативники собственной безопасности городского УМВД России совместно с УФСБ России пресекли противоправные действия двух сотрудников угрозыска отделения полиции № 1 «Северное».

Предварительно установлено, что оперативники за 200 тысяч рублей согласились помочь сыну местного жителя избежать уголовного наказания за происшествие, в котором пострадавший получил средний вред здоровью.

При передаче части денег они были задержаны.

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, в Севастополе замначальника отдела полиции получил три года колонии за попытку получить взятку.

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Ольга Сурикова