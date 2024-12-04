За выгул собак без поводка и намордника будут штрафовать

Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. Теперь за самовыгул собак без намордника и поводка владельцам грозит штраф до 3000 рублей. Должностные лица заплатят до 15 000 рублей, а организации — до 30 000 рублей.

Закон уточняет статью 8.52 КоАП РФ, которая ранее не распространялась на владельцев домашних животных. Теперь же штрафовать могут и собачников, и любителей кошек. Если в квартире содержится слишком много животных, это также может быть расценено как нарушение.

По статистике, в 2023 году в России собаки покусали более 238 тысяч человек. Закон направлен на повышение ответственности владельцев животных за безопасность окружающих. Однако он не решает ряд существенных проблем. Например, в законе не прописаны критерии оценки нарушений и не предусмотрено создание достаточного количества специальных площадок для выгула собак. Это значит, что потенциально нарушителем может стать любой владелец собаки.

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Анна Левина