В Севастополь идут новые катера

В Севастополь из Ленинградской области направляются два пассажирских катера проекта PV-20S.

Строительство новых теплоходов для Севастопольской бухты началось ещё в 2020 году. Серию из пяти судов строят два завода — ООО «Ладожская верфь» из Новой Ладоги и ЗАО «Нефтефлот» из Самары.

Особенность новых катеров — гибридная дизель-электрическая силовая установка с возможностью работы в режиме нулевого выброса.

В ближайшие годы самарские судостроители также передадут Севастополю три новых судна.

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Анна Левина