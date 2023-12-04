Целая семья погибла в Крыму от отравления угарным газом

В Республике Крым возбуждено уголовное по факту гибели в результате отравления угарным газом семьи, среди которых двое детей.

Сегодня ранним утром в частном доме села Укромное были обнаружены тела четверых человек — супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом.

Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы, им оказывается помощь.

Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который обеспокоился, когда мужчина не вышел на работу, сообщили в пресс-службе Следкома.

В настоящее время с привлечением специалистов «Крымгазсети» поводится осмотр дома, отопительных приборов, газового котла, системы вентиляции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

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Ольга Сурикова