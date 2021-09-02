Недвижимость в Севастополе подорожала более чем в 1,5 раза за год

Рост цен бьет рекорды

В Севастополе по-прежнему остается высокий спрос на недвижимость. Даже вопреки постоянному росту цен на квадратные метры, желающие продолжают скупать в городе любые виды жилья.

За год квартиры в Севастополе подорожали в среднем в 1,6 раза. При этом рост цен продолжается, отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, «Комсомольская правда. Крым».

«По итогам прошедшей недели средняя стоимость жилья в новостройке в Севастополе составила 130 820 рублей за кв. м, что в 1,6 раза выше аналогичных отметок 2020 года. Купить квартиру в Севастополе во вторичном сегменте при этом можно было в среднем за 131 950 рублей за кв.м. Это на 43% выше показателей прошлого года», — сказал Алексеев.

Особой популярностью пользуется загородная недвижимость. Стоимость жилья в пригороде Севастополя на конец августа составила 70 005 рублей за кв.м. Что на 37% выше, чем в прошлом году.

Ряд экспертов такой рост связывают с повышением цен на строительные материалы. По данным Росстата, эта категория товаров за год подорожала на 20%.

Не заставил себя ждать и рост цен на земельные участки в Севастополе. Здесь скачок цен составил около 67%. В последнюю неделю августа можно было купить в среднем за 400 тыс. рублей за сотку. Как говорится, спрос рождает предложение. Сейчас на 27% чаще стали рассматривать покупку участков под ИЖС.

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В такую тенденцию существенное влияние внесла как пандемия, так и расширение возможности использования материнского капитала для строительства частных домов и усовершенствованием программы сельской ипотеки — льготная ставка стала доступна для строительства домов и покупки земли.

Ольга Сурикова