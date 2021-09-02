Instagram удалил пост Константинова о годовщине убийства главы ДНР

Расценили как содержащую насилие

Социальная сеть Instagram удалила публикацию на странице председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, посвященную годовщине убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Пресс-секретарь главы Госсовета Кристина Попкова отметила, что данное действие было аргументировано тем, что в публикации якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций, пишет ТАСС.

Она добавила, что Константинов в своем посту выражал уверенность, что виновные в смерти Захарченко будут наказаны. Бывшего главу ДНР он назвал русским патриотом, неутомимым защитником Русского мира.

«Александр Захарченко успел оставить яркий след в истории борьбы за свободу Донбасса, стал признанным лидером ДНР. Он и после смерти продолжает эту борьбу – как пример для подражания, как символ стойкости и достоинства Новороссии», – приводит СМИ текст публикации Константинова.

Как известно, Александр Захарченко командовал подразделением ополчения ДНР «Оплот». В 2014 году он занял пост председателя Совета министров ДНР. В 2018 году 31 августа Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка.

Напомним, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отказался от своей государственной должности и осуществления полномочий на профессиональной основе, при этом он сохранил пост руководителя республиканского парламента.

Ольга Сурикова