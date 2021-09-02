Погода в Севастополе на первую неделю сентября

Многих дождь застал врасплох

Первый день осени севастопольцев порадовал еще летней погодой, которая за ночь сменилась на грустную осенью.

Сегодня, 2 сентября, в Севастополе началось шквальным ветром и сильным ливнем.

Ночью, днем дождь, гроза, сообщают Крымский гидрометцентр.

Ветер ночью западный 6-11 м/с; утром, днем северо-западный 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°; днем 21…23°.

В пятницу, 3 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный ночью 15-17 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°; днем 18…20°.

В субботу, 4 сентября, осадков не ожидается. переменная облачность.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°, днем 22…24°.

В воскресенье синоптики обещают такую же погоду.

В течение суток 2 сентября, ночью 3 сентября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. Максимальная температура воздуха понизится до 15-20°; минимальная до 8-13°, на побережье до 14-19°.