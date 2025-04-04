КОС «Южные» в Севастополе выполнены на 40%

Строительство КОС «Южные» в Севастополе не было остановлено после банкротства главного подрядчика ООО «РСК».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время посещения объекта еще раз подчеркнул, что после банкротства подрядчика новый контракт был заключен вчера с непосредственным исполнителем, официальным основным субгенподрядчиком по данному объекту — ООО «Трансстройиндустрия». Деньги на выполнение контракта находятся на казначейских счетах и на сроки завершения работ ситуация не повлияет. Ожидается запуск КОС в конце 2026 года.

Сейчас объект, по его словам, выполнен на 40%. На площадке работают около 150 человек. К концу мая их число увеличат до 300. Планируется запуск цеха по сушке иловых остатков и их последующего сжигания.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова