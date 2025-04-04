Вице-спикер Заксобрания Севастополя принимает участие в конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации

В Анапе 3 и 4 апреля проходит конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, в которой участвует делегация из Севастополя. Среди участников вице-спикер Заксобрания города-героя Илья Журавлев.

На конференции обсуждаются более 60 законопроектов и проблем в сферах здравоохранения, образования, экономики и соцзащиты. Меры поддержки для участников СВО и их семей. Запланированы знакомства с туринфраструктурой и различными учреждениями города.

«Наша делегация предложила пять инициатив, включая обращения к правительству по вопросам дорожных правил, изменений в законах о днях воинской славы и социальной поддержке многодетных семей, а также освобождению участников СВО от уплаты государственной пошлины в судах», — рассказал Илья Журавлев.

Конференция нацелена на решение важных вопросов для жителей юга России и поддержку инициатив, озвученных Президентом.

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