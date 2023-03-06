Названа дата открытия движения по мосту в Инкермане

Городское хозяйство
06-03-2023
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18 марта станет для севастопольцев двойным праздником — в этот день, кроме Дня воссоединения с Россией, будет торжественно запущен транспорт по путепроводу в Инкермане. 

«Идем в графике. Контролируем каждый день. Уже на путепроводе положили нижний слой асфальта. 18 марта планируется запустить транспорт по путепроводу», — сообщил сегодня на аппаратном совещании и.о.вице-губернатора Павел Иено.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта по данному путепроводу будет запущено до конца 2022 года. Последний срок, который рассматривался в правительстве Севастополя, озвучивался на конец февраля.

Ольга Сурикова

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