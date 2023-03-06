Севастопольская скульптура девушки на ПОРе оказалась не плагиатом

Гагаринским районным судом Севастополя рассмотрено исковое заявление скульптора о защите его авторских прав. Истец настаивал, что расположенная в нашем городе на проспекте Октябрьской революции скульптура сидящей девушки «Безмятежность» («Сидящая на скамье») является плагиатом его скульптуры «Отдыхающая», установленной в парке «Цветник» города Пятигорска.

Скульптор требовал демонтировать парковую фигуру и взыскать в его пользу компенсацию морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства.

Назначенная Гагаринским районным судом судебная искусствоведческая экспертиза установила, что вышеуказанные скульптуры неидентичны, а «Сидящая на скамье» на проспекте Октябрьской революции является самостоятельным произведением.

Отказывая скульптору в удовлетворении исковых требований, Гагаринский районный суд исходил из того, что создание похожего, но творчески самостоятельного произведения, не может расцениваться как нарушение исключительного права автора более раннего произведения, сообщили в пресс-службе суда.