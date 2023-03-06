Работник севастопольской гостиницы обокрал ее на 150 тысяч

В Севастополе задержан местный житель, подозреваемый в краже более 150 тысяч рублей с банковской карты гостиницы. Деньги он потратил на покупки и развлечения.

Установлено, что 26-летний местный житель, являясь работником гостиницы и имея доступ к банковской карте, принадлежащей администрации учреждения, воспользовался этим обстоятельством и тайно похитил ее. В ближайшем банкомате он обналичил 153 тысячи рублей и скрылся, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как выяснили полицейские, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова