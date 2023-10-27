Прокуратура через суд добивается сноса аварийных домов в Севастополе

Прокуратура Севастополя в судебном порядке добивается сноса аварийных домов, в которых уже никто не живет.

Речь идет об аварийных многоквартирных домах, расположенные по адресам: ул. 1-я Бастионная, д. 5, ул. Тарутинская, д. 53, ул. Багрия, д. 66, ул. Будищева, д. 44, ул. Истомина, д. 47, ул. Розы Люксембург, д. 87. Они полностью расселены.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, их снос не проводится, доступ в здания не ограничен, что может привести к возникновению пожаров, травмированию граждан, в том числе детей.

Прокуратура района направила в суд иск о возложении на ГБУ «Городская служба жилищного фонда» обязанности ограничить доступ к аварийным домам, а на департаменты городского хозяйства и капитального строительства – провести мероприятия по их сносу.

Иск прокурора находится на рассмотрении Нахимовского районного суда.

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Ольга Сурикова