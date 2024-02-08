В Севастополе появится старое-новое садовое товарищество

Правительство Севастополя приняло проект планировки территории для СНТ «Янтарь», в котором путем разделения участка выделяется 58 дачных наделов.

Такое решение принято на основании обращений самих дачников и в связи с требованиями закона, что выделять участки в СНТ можно только при наличии проекта планировки территории. Однако образование новых дачных участков вызвало скепсис у губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«С трудом представляю, что кто-то будет там картошку выращивать или виноград», — отметил глава города.

Градоначальника успокоили подчиненные, подтвердив, что в случае чего участок можно будет перевести в зону ИЖС.

Напомним, в Юхариной балке не будет аэродрома гражданской авиации.