Французский бульдог не пережил многочасовую пробку на Крымском мосту

Пса по кличке Лола семья из Анапы взяла с собой на отдых Крым. Поездка туда прошла без проблем, собака, по словам владельцев, была здоровой и молодой, но вот по дороге обратно они попали пробку перед Крымским мостом и простояли в ней более четырех часов.

Хозяйка рассказала, что в машине у них работал кондиционер и были запасы воды. Неожиданно собаке стало плохо — она начала метаться по машине, ее завернули в мокрое полотенце. Но Лола начала много икать и в итоге не выдержала аномальной жары и умерла от сердечного приступа на глазах у хозяев и детей, пишет Shot.

Семья вернулась домой и похоронила любимого питомца.

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Ольга Сурикова

Фото: Shot