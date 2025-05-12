В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова

Афиши уже сняли, а деньги за билеты будут возвращены. Руководству Департамента культуры и театру имени А.В. Луначарского будут объявлены выговоры за неподобающий репертуар в Городе-Герое.

Причиной отмены стало решение губернатора. Оказалось, что

две из трех постановок, привезенные театром — режиссера Римаса Туминаса. С самого начала СВО он говорил, что Москву надо бомбить.

В 2022 года Римас был уволен из Московского театра имени Евгения Вахтангова. Причиной увольнения послужил попавший в сеть его разговор с пранкерами, в котором он высказывался в ключе, несовместимом с госполитикой Российской Федерации.

Также режиссёр согласился помочь в постановке на Украине спектакля «Мой друг Бандера» и выразил готовность вести «диверсионную деятельность» в театре Вахтангова.

По распоряжению премьера Михаила Мишустина Римас лишён премии Правительства России в области культуры за 2021 год за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля «Царь Эдип». Режиссер скончался в марте прошлого года в Италии от рака легких.

Напомним, что с 12 по 17 мая артисты должны были выступить на сцене театра Луначарского в спектаклях «Царь Эдип», «Ветер шумит в тополях» и «Королева-мать».

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