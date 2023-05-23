На заводе, отравляющем жизнь жителям Инкермана, уже демонтируют печь

В Севастополе к концу недели должна быть решена проблема со сжиганием мусора в Инкермане. Данная тема обсуждалась на заседании правительства города 22 мая.

«По докладу нашего управления МВД происходит уже даже демонтаж печи. Управление МВД нашло много нарушений. На этой неделе точка будет поставлена окончательно», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Также прокурор Севастополя Максим Жук добавил, что его ведомство оперативно вышло с иском и уже получены исполнительные документы. «Балаклавский суд оперативно по нашей просьбе обеспечительные меры принял, приставов туда уже отправили», — сказал он.

Напомним, ранее прокуратурой Севастополя предпринимались меры, направленные на запрет деятельности по сжиганию медицинских отходов в Инкермане. Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности ООО «Экон».

При этом жители Инкермана жаловались на выбросы, едкий запах и дым, затрудняющий дыхание, в районе рядом с заводом.

Ольга Сурикова