Прокуратура добивается остановки работы завода, отравляющего жизнь жителям Инкермана

Прокуратурой Севастополя приняты меры, направленные на запрет деятельности по сжиганию медицинских отходов в Инкермане.

Ранее Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности ООО «Экон».

Ранее сообщалось, что жители Инкермана жалуются на выбросы, едкий запах и дым, затрудняющий дыхание, в районе рядом с заводом.

«Установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность по сжиганию медицинских отходов в г. Инкермане, не соблюдены требования режима использования объектов в границах водоохранных зон и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, на предприятии отсутствовала необходимая экологическая документация.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Также директору организации внесено представление.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление о запрете деятельности до устранения нарушений. Поставлен вопрос о принятии обеспечительных мер.

Ольга Сурикова