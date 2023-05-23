В Севастополе кондиционеры с ОКНов будут убирать «добрым словом» и судебными решениями

Вчера, 22 мая, на заседании правительства Севастополя руководитель Севнаследия Ирина Масликова рассказала, как городские власти собираются поступать с кондиционерами и застекленными балконами на объектах культурного наследия.

«Уже согласована проектная документация более чем на 50 зданий, рассоложенных в центральной части города. Этими проектами предусмотрен демонтаж всех диссонирующих конструкций, но не самовольная, а при условии добровольного демонтажа их собственниками, либо в судебном порядке, при условии, если эти конструкции не были узаконены», — Масликова.

Тем не менее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что сейчас городские власти не идут в суды, а стараются убедить жителей самих привести фасады своих домов в соответствующий вид.

Более того, по словам главы города, на надзорную деятельность Севнаследия наложен мораторий до 2030 года, что не позволяет ведомству следить за соответствием домов их первоначальному виду.

Масликова к словам губернатора добавила, что при ремонте домов, являющихся объектами культурного наследия, ее ведомство старается подсказать варианты решения этой проблемы.

«Мы обязательно ходим с фондом по содействию капитальному ремонту и разговариваем с жителями. Мы подсказываем варианты, как можно кондиционер сделать», — подчеркнула руководитель Севнаследия.

Напомним, некачественный ремонт фасада кинотеатра «Победа» и объекта культурного наследия «Таврическая лестница» обнаружил известный севастопольский реставратор Анатолий Пряшников.