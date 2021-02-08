Прокуратура добилась запрета рекламы самостроя ЖСК «Корабел»

Объявления о продаже квартир в этом комплексе продолжают появляться

В Севастополе прокуратура в судебном порядке добилась признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отмечается, что прокуратура Нахимовского района города в ходе мониторинга сети Интернет выявила рекламу о продаже ЖСК «Корабел» квартир в домах № 4, 6 и 8 по ул. Артдивизионовской, размещенную на различных сайтах.

При этом установлено, что ранее Нахимовский суд признал комплекс домов на указанной территории самовольной постройкой.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании размещенной в Интернете информации о продаже недвижимости, запрещенной к распространению.

Судебное решение уже вступило в силу.

Напомним, наше издание уже писало об этом проблемном ЖСК. Дом построен на трех земельных участках с назначением земли под ИЖС. Проживает в нем уже 80 семей. Сейчас пайщики требуют завести уголовное дело на застройщика. Он при этом остается собственником земельных участков. И с ним нужно решить вопрос по выкупу или аренде этих участков.

Фото: kvartiro.com

Ольга Сурикова