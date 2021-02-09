В Севастополе пьяная девушка ограбила магазин электроники

Продавец не смог ее остановить

Севастопольские оперативники по горячим следам задержали подозреваемую в ограблении магазина электроники, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Молодая 22-летняя девушка в пьяном состоянии похитила с прилавка наушники стоимостью 2 тысячи рублей и направилась к выходу. Происходящее заметил продавец и попытался остановить девушку, но ей удалось скрыться.

Задержать ее удалось оперативникам Гагаринского района, наушники оказались при ней.

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Девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Против нее возбуждено уголовное дело за грабеж. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ольга Сурикова