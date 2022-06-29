Имя Леонида Кучмы стерли из истории Севастополя

Имя второго президента Украины Леонида Кучмы стерли с памятной доски на площади Нахимова.

Решение об этом было принято вчера, 28 июня, на сессии заксобрания Севастополя. Главным мотивом лишения Кучмы звания почетного гражданина стала его фраза в адрес России: «Будьте вы прокляты!», а также его негативное влияние на процесс реализации Минских соглашений.

«Сегодня все будет приведено в изначальный вид камня, чтобы в соответствии с технологиями камень будет шлифован до идеального зеркального состояния. Соответственно дальше будет приниматься решение (ред. — о нанесении нового имени) законодательным органом и правительством», — рассказал во время процесса удаления имени Кучмы директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Дмитрий Островский