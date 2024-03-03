Министр Мурашко заметил позитивную динамику в развитии севастопольского здравоохранения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Севастополь.

В частности, он посетил стационар 9-й горбольницы, поликлинику №2 на улице Ерошенко и Региональный сосудистый центр. Также Мурашко провел выездное совещание на стройплощадке медкластера.

«В Севастополе очень хорошая динамика развития здравоохранения сегодня. Есть задачи, которые в процессе решаемые. Большинство медицинских учреждений уже отремонтировано, но есть объекты, которые точно требуют вложений…. Посетили строящиеся объекты и обсудили ряд моментов, как это ускорить», — уточнил министр.

Напомним, строить медкластер на участке почти в 60 га на Фиолентовском шоссе начали еще в 2020 году. Там планируют возвести больницу скорой медицинской помощи, онкодиспансер и психоневрологический интернат.