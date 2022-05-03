На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельное ДТП

Авария произошла среди дня и образовалась серьезная пробка

На трассе Ялта-Севастополь 2 мая произошло лобовое столкновение автомобилей, в котором погиб водитель.

Водитель автомобиля ЗАЗ Lanos двигался из Севастополя в сторону Ялты.

«На 70 км + 150 м а/д водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением водителя 1953 года рождения, который двигался по своей полосе движения в направлении Севастополя», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Уточняется, что в результате столкновения автомобиль ЗАЗ перелетел через металлическое барьерное ограждение, перевернувшись несколько раз, упал в кювет. От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи.

Водитель иномарки получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, на трассе Ялта-Севастополь недавно произошло лобовое столкновение двух иномарок, в котором пострадало три автомобиля.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю