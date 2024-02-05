На тоннель под бухтой и рокаду пока нет денег – Развожаев

В ходе обсуждения генплана города жителей остро интересовал вопрос, будут ли изыматься земельные участки под строительство Гераклейской рокады, а также тоннель, который планируется построить под Севастопольской бухтой, соединив Южную и Северную стороны.

Губернатор Михаил Развожаев заверил, что пока беспокоиться точно не нужно, так как тоннель и рокада появятся в городе еще не скоро.

«Понятно, что пока средств на эти мега-проекты нет. Понятно, что будем работать и проектирование там одним годом не обойдется», — уверен градоначальник.

В свою очередь, вице-губернатор Максим Жукалов отметил, что в генплане показана условная трассировка и в последующем будет уточняться. Даже если придется изымать участки разработчики постараются минимизировать их количество.

Напомним, генплан начали разрабатывать еще в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные слушания, тогда разгорелся настоящий скандал: тысячи севастопольцев вышли на митинг против принятия генплана.

В итоге генплан отправили на доработку, а потом и вовсе решили разработать новый документ. При этом сроки принятия генплана постоянно смещались, то его должны были принять до конца 2021, то до конца 2023 года.

Оптимистические сроки принятия генплана Севастополя назывались в конце прошлого года. Планировалось принять его, как минимум, в марте-апреле 2024 года, а по пессимистическим прогнозам – июне 2024 года. Губернатор Михаил Развожаев заявлял, что генплан будет утверждаться нынешним составом заксобрания в любом случае.

Дарья Тимофеева