ИВС построят на Северной стороне

Разработчиками генплана было принято решение о перемещении здания изолятора временного содержания (ИВС) с Фиолента на Северную сторону подальше от жилой застройки, сообщил вице-губернатор Максим Жукалов.

Напомним, изначально ИВС планировали разместить на Фиоленте на территории бывшей воинской части. При этом губернатор Михаил Развожаев тогда отмечал, что участок под ИВС достаточно удален от моря, от монастыря и от большинства жилых домов, и всегда использовался как закрытый военный объект.

Дарья Тимофеева

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