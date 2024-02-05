В Севастополе под инфекционную больницу изымут 51 участок земли

Правительство Севастополя опубликовало распоряжение об изъятии 51 земельного участка для строительства городской инфекционной больницы на 200 коек.

Судя по кадастровым номерам, речь идет об кооперативе «Поляна», земли которого располагаются на Камышовом шоссе за рестораном «Сосновый бор».

Напомним, о строительство нового здания инфекционной больницы сообщалось еще в 2019 году во время визита в Севастополь премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Глава правительства РФ высказался за строительство новой инфекционной больницы в медицинском кластере Севастополя, а также ремонт существующей больницы. Однако в связи с начавшейся в 2020 году эпидемией COVID — 19 городские власти отказались от ремонта здания инфекционной больницы на ул. Коммунистической. Там был построен модульный корпус.

Тем не менее, глава города Михаил Развожаев сообщал, что новый корпус инфекционной больницы в любом случае будет построен на Камышовом шоссе.