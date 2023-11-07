Севастополь простился с еще двумя воинами

Ефрейторы Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов представлены к присвоению звания Героя России посмертно.

Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. С июля по октябрь он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы.

В своем последнем бою Вячеславом Александровичем под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага.

Напомним, в Севастополе простились с рядовым Родионом Глебовым.