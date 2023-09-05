Шойгу оценил самоотверженность севастопольских морских пехотинцев

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе последнего селекторного совещания с руководством ВС высоко оценил мужество и самоотверженность бойцов севастопольской 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

«Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям. Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю», — отметил он в ходе выступления.

Ранее Ранее 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты наградили Орденом Ушакова. Она стала дважды орденоносной.