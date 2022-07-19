На стадионе им. 200-летия Севастополя заработали теннисные корты

На теннисных кортах стадиона им. 200-летия Севастополя прошла церемония открытия Кубка губернатора Севастополя по теннису.

Турнир продлится три дня. По результатам соревнований победителям турнира в категориях до 13 лет и до 17 лет будут вручены сертификаты для участия во всероссийских соревнованиях.

Участие в открытии приняли губернатор Севастополя Михаил Развожаев и депутат госдумы Татьяна Лобач.

Это первые спортивные соревнования после ввода в эксплуатацию стадиона.

Напомним, стадион спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя был введен в эксплуатацию с 1 июля.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский