На стадионе им. 200-летия Севастополя заработали теннисные корты

На теннисных кортах стадиона им. 200-летия Севастополя прошла церемония открытия Кубка губернатора Севастополя по теннису.
Турнир продлится три дня. По результатам соревнований победителям турнира в категориях до 13 лет и до 17 лет будут вручены сертификаты для участия во всероссийских соревнованиях.
Участие в открытии приняли губернатор Севастополя Михаил Развожаев и депутат госдумы Татьяна Лобач.
Это первые спортивные соревнования после ввода в эксплуатацию стадиона.
Напомним, стадион спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя был введен в эксплуатацию с 1 июля.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Дмитрий Островский