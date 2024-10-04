На Солдатском пляже убирают пляжное оборудование

Официально пляжный сезон закрылся 15 сентября.

Корреспондент «Севкора» посетил один из самых популярных городских пляжей – Солдатский.

Картина, которая предстала перед нами, не оставляла сомнений: пляжный сезон окончен. Рабочие убирают деревянные настилы, ведущие к морю. Скамейки и урны уже сложены в стороне, ожидая следующего лета. Летние кафе закрыты. На спасательной вышке – объявление: «Спасение не оказывается».

Тем не менее, несмотря на закрытие купального сезона, погода пока балует теплом. Температура воды в Черном море все еще держится на комфортной отметке – +21– +22 градуса. Поэтому многие севастопольцы и гости города продолжают наслаждаться теплыми осенними днями и купаться.

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Анна Левина