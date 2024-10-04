Экс-глава строительной дирекции Севастополя сядет на 2,5 года за превышении должностных полномочий

Расследование уголовного дела завершили и направили в суд еще в 2022 году.

Гагаринский районный суд Севастополя признал бывшего исполняющего обязанности директора ГКУ «ЕДКС» Вадима Бабкина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он три года не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, являясь должностным лицом, в рамках заключенного госконтракта с организацией на поставку и сборку мебели для детского сада не проконтролировал поставки, а подписал акт приемки выполненных работ на сумму более 1,4 млн.

Кроме того, в декабре 2020 года обвиняемый в рамках заключенного контракта с организацией по выполнению строительно-монтажных работ ветеринарной лечебницы перечислил подрядчику 3,9 млн. рублей из бюджета Правительства г. Севастополя. Хотя услуги и материалы не были поставлены.

При этом сам экс-чиновник свою вину не признавал, настаивая на том, что в связи с «большим объёмом работы и документооборота», он доверился профильным специалистам.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина