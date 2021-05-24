На склоне в Балаклаве начали массово продавать дома и участки

Обещают уникальные возможности яхтенную марину, как на ладони

На известном сайте объявлений «Авито» в течение мая появилось уже несколько предложений купить участок под ИЖС или дом на склоне Балаклавской бухты.

Так, на улице Калича два объявления о продаже 5-6 соток по 10 млн рублей.

Автор объявления на Калича, 17а, который хочет за свой участок 9,9 млн рублей заверяет, что план реконструкции Балаклавы его не затронет. «Напротив только бухта, никто ничего не построит, не закроет Вам широкую панораму простора и света», – говорится в описании объекта.

При покупке и смежного участка предлагается скидка и торг.

Также на продажу выставлен дом 320 кв м по улице Герасима Рубцова с выходом на Балаклавскую набережную. Объект указан с коммерческим блоком на 1 этаже здания (относится к категории ветхого строения). При этом будущим покупателя, кроме инвестиционной привлекательности, обещают парковку рядом с неограниченным количеством мест.

Напомним, также недавно было размещено объявление о продаже крупного участка на склоне Балаклавской бухты, недалеко от исторического центра. На участке 52 сотки предлагается строительство большого гостиничного комплекса. Продавец указал, что у него «есть договорённость с Севастопольским лесничеством на организацию своего vip пляжа в районе урочища Инжир».

Ольга Сурикова