Севастополь этим летом ждет 3 млн туристов

Правительство ждет роста посещаемости нашего города

О росте туристического потока в Севастополь в этом году рассказала в ходе аппаратного совещания заместитель губернатора Мария Литовко.

«Ежегодно прирост ночующих туристов в Севастополе составляет около 15%, в прошлом году был самый высокий показатель за все время. Мы ожидаем, что в этом году он достигнет 600 тысяч ночующих туристов и при этом по количеству экскурсантов возобновится показатель 2019 года, это около 3 млн туристов», — отметила заместитель губернатора.

Также Литовко рассказала, что за десять дней майских праздников в официальных местах размещения остановилось не менее 50 000 туристов, музейные комплексы посетили 160 тысяч экскурсантов.

Напомним, что согласно данным, которые предоставляло правительство Севастополя по итогам прошлого года, Севастополь посетили 535 тысяч туристов. В 2019 году эта цифра составила более 503 тысяч. Однако, в 2019 году на экскурсии в музеи города приехали более 2,8 млн человек, а в 2020 – всего 1,1 млн.

Дмитрий Островский