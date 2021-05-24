В Севастополе коронавирус вернул себе прежние позиции

Показатель вернулся к 30 заболевшим в сутки, хотя ранее едва достигало 20

В Севастополе на утро 24 мая зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер один человек в возрасте 70 лет.

Три человека выписаны после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 676 человек, выздоровели 13 529 человек, 669 умерли.

Под наблюдением находится 270 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.