На Симферопольском рынке мужчине вернули пакет с крупной суммой денег

Он собирался купить тюльпанов на 350 тысяч рублей

На Симферопольском рынке произошло настоящее новогоднее чудо. Правоохранители помогли мужчине найти пакет с деньгами, сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Крым.

В частности, в ведомстве рассказали, что 55-летний житель Бахчисарая приехал на Симферопольский рынок, чтобы приобрести луковицы тюльпанов к предстоящему весеннему сезону. На посадочный материал он планировал потратить 350 тысяч рублей, которые упаковал в пакет и держал при себе. Однако с рынка мужчина уехал без цветов и без денег.

Бахчисараец, не купив луковицы тюльпанов, решил вернуться домой. При этом он положил пакет с деньгами на крышу своего авто, когда в него садился, и уехал, забыв его забрать оттуда. Вспомнив про деньги, мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

«Войдя в положение незадачливого «растеряши», который лишился всех денег, какие у него были, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В короткие сроки они нашли и пакет с деньгами, и того, кто его подобрал на месте недавней стоянки уехавшего автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

Оказалось, что пакет с деньгами подобрал работник рынка. Он отдал свою находку правоохранителям, а те в свою очередь вернули пакет с деньгами законному владельцу.

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