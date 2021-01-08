В Севастополь пришли дожди

Объявлено штормовое предупреждение

В Севастополе 8 января облачно. Ночью, днем дождь, сообщает Крымский гидрометцентр.

Ветер ночью западный 6-11 м/с, в первой половине ночи порывы до 14 м/с,

днем юго-восточный 5-10 м/с, со второй половины дня 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +10…+12°.

МЧС Крыма передало штормовое предупреждение по Крыму на 8-9 января.

В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/c.