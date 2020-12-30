Крымчанин выиграл в лотерею около 6 миллионов рублей

Он чуть не потерял сознание

Житель Республики Крым Александр Каземиров выиграл в лотерею почти шести миллионов рублей, купив электронный билет, сообщает Комсомольская правда

Крымчанин оказался заядлым игроком в лотерею. До этого он покупал их в киосках, потом установил приложение на телефоне.

Мужчина рассказал, что у него не было никакой стратегии, тиражи выбирал наобум. Иногда у него были мелкие выигрыши. Но так по-крупному повезло впервые.

Во время розыгрыша тиражу он находился в гостях с супругой.

«Пока накрывали на стол, у меня было время, и я купил билет в приложении. А буквально через десять минут получил СМС. Когда увидел сумму выигрыша, чуть не потерял сознание. Показал экран телефона жене, надо было видеть её реакцию и глаза», — рассказал Каземиров.

Общая сумма выигрыша составила 5 949 492 рубля. На эти деньги мужчина планирует построить дом на недавно приобретённом земельном участке.