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В Севастополе студенты трансформаторную будку превратили во французское кафе

08-01-2021
админ
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Работа ребят должна быть не последней

Студенты Севастопольского профессионального колледжа разрисовали трансформаторную будку на ул.Фадеева, 1, под романтическое французское кафе, сообщает «Севастопольская газета» со ссылкой на пресс-службу «Севэнерго».

Отмечается, что идея принадлежит самим энергетикам, а студентам получилось ее отлично реализовать. Теперь ранее угрюмая серая подстанция радует окружающих своим внешним видом и настраивает на романтический лад.

Также в пресс-службе рассказали, что эта работа не станет последней. Творчество художников из колледжа поддерживает севастопольский горхоз и департамент архитектуры и градостроительства. Планируется, что они станут главными заказчиками работ начинающих художников, которые готовятся после праздников представить свои эскизы на архитектурно-художественном совете города.

Фото: Александр Дейнега

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