В Севастополе студенты трансформаторную будку превратили во французское кафе

Работа ребят должна быть не последней

Студенты Севастопольского профессионального колледжа разрисовали трансформаторную будку на ул.Фадеева, 1, под романтическое французское кафе, сообщает «Севастопольская газета» со ссылкой на пресс-службу «Севэнерго».

Отмечается, что идея принадлежит самим энергетикам, а студентам получилось ее отлично реализовать. Теперь ранее угрюмая серая подстанция радует окружающих своим внешним видом и настраивает на романтический лад.

Также в пресс-службе рассказали, что эта работа не станет последней. Творчество художников из колледжа поддерживает севастопольский горхоз и департамент архитектуры и градостроительства. Планируется, что они станут главными заказчиками работ начинающих художников, которые готовятся после праздников представить свои эскизы на архитектурно-художественном совете города.

Фото: Александр Дейнега