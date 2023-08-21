На Северную сторону Севастополя электрокары будет перевозить элеткропаром

Севастопольские конструкторское бюро «Коралл» готовит техническое задание и основные технические решение для проекта электрического парома. Об этом сообщает ForPost.

Как рассказал в письме изданию врио генерального директора ЦКБ «Коралл» Максим Ковалев, АО «ЦКБ «Коралл», в инициативном порядке, «занимается разработкой проекта современного автомобильно-пассажирского электрического парома для города Севастополь».

На 2024 год запланирована разработка технико-экономического обоснования и технического проекта.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что принял меры в отношении своих подчиненных за срыв сроков выхода парома «Адмирал Истомин» на линию.