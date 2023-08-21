Новые правила отпуска рецептурных препаратов: какие риски для крымской медицины

Специалисты из сферы здравоохранения рассказали, какие риски ожидают крымскую систему здравоохранения. В эфире радио «Спутник в Крыму» своим мнением поделилась председатель Совета РО ООО «Российская медицинская ассоциация» в Республике Крым, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Резниченко.

Очередная медицинская реформа крайне встревожила крымчан. Новые правила отпуска из аптек рецептурных препаратов, которые вступят с 1 сентября, беспокоят, как пациентов, так и медработников.

Суть новых правил заключается в том, что аптеки с 1 сентября будут обязаны передавать реквизиты каждого рецепта в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). То есть, чтобы продать одно рецептурное лекарство, сотрудник аптеки должен получить отдельный правильно оформленный рецепт и внести в систему серию, номер и дату его выписки. Так ранее работали только с льготными рецептами.

Теперь же основная нагрузка ляжет на медицинских работников первичного звена – врачей в поликлиниках, участковых больницах, ФАПах и кабинетах общей практики. Такой объем дополнительной бумажной работы был бы тяжелым испытанием даже в том случае, если бы этих специалистов в республике хватало. Но мы знаем, какой кадровый дефицит существует в крымской и севастопольской медицине.

На сегодня, по ее словам, только 10% из существующих рецептурных лекарствах отпускались по этой системе.

Еще более острой проблемой нововведение может стать для крымских ФАПов. Не каждый из них ведет фармацевтическую деятельность или даже подключен к интернету.

С трудностями столкнется и так называемая телемедицина – практика медицинских онлайн-консультаций для людей, проживающих в труднодоступных регионах, где может не быть постоянного медицинского обслуживания. Выписывать рецепт «по интернету» будет, мягко говоря, сложновато.

Все это может привести к тому, что молодые специалисты, которых в Крым в последние годы удалось привлечь с помощью государственных программ, будут отказываться от такой непосильной нагрузки и уходить в другие сферы либо в коммерческую медицину, опасается Наталья Резниченко. Еще сложнее придется пациентам. Уже сейчас очевидно, что для получения лекарства нужно будет отстаивать множество очередей: сначала в поликлинике к специалисту, затем в аптеке за препаратом. И если для городских жителей это вопрос дополнительных неудобств и проблем с работой – для посещения поликлиники иной раз требуется отгул брать, – то для жителей сельской местности и труднодоступных населенных пунктов это может стать настоящей катастрофой.

«Вы представляете, какой это будет уровень нагрузки для тех же пенсионеров или жителей труднодоступных сел? Придется все бросать и ехать сначала за рецептом, а потом его еще отоваривать. Это коснется и, например, препаратов от давления, и кроверазжижающих препаратов. А бывает, что человек заработался и не заметил, что нужное лекарство закончилось – тогда как? Не принял вовремя таблетку от давления – и у тебя инсульт. Не принял вовремя кроворазжижающее – и у тебя тромбоз сосудов», – привела медик примеры потенциальных трудностей.

Косвенно пострадать может и та категория пациентов, которые приходят в поликлиники не за рецептами.

«Сейчас у нас к терапевту человек должен попасть в течение суток. А если очередь будет сидеть трое суток? И здесь не будет вины терапевта, потому что он будет сидеть и писать рецепты», — пояснила Наталья Резниченко, пишет «РИА Новости. Крым»