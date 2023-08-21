Под Судаком перевернулся катамаран с целой семьей

В прошедшее воскресение на пульт дежурного поступил сигнал о том, что целая семья перевернулась, катаясь на катамаране в районе мыса Алчак.

На плавательном средстве были мужчина, женщина и двое несовершеннолетних. Потерпевшие выбрались на скалу в море и им требовалась помощь в эвакуации, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Спасатели попытались подъехать к скалам на моторной лодке, но из-за волнения совершить эвакуацию по задуманному плану не удалось. Спасатели вплавь добрались до скалы и при помощи спасательных жилетов и кругов эвакуировали семью в безопасное место на берег.

Медицинская помощь им не понадобилась.

Ольга Сурикова