На Корабельной стороне установили «ослепительное» НТО

В Сети появились фотографии, установленного «очень красивого» НТО на Корабельной стороне. В социальных сетях пишут, что это «торговое благолепие» установлено около кинотеатра «Севастополь».

Напомним, в ноябре прошлого года Архитектурно-художественный совет Севастополя рассматривал проект типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов Севастополя. Тогда он был отправлен на доработку, но уже в январе этого года был принят.

В типовых решениях, в том числе присутствовал дизайн модульной конструкции «Современный», который отдалено похож на фото с Корабельной стороны.